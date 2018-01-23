Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли и составили около $200 млн.

Такие данные торговой площадки CryptoBazar. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами, но при этом инвестор меньше защищен.

Как пишут «Известия» , на фоне роста популярности криптовалют стартаперы все больше развивают свои проекты с помощью ICO (привлечением инвестиций в цифровых деньгах, Initial Coin Оffering).

Сейчас, по экспертным оценкам, каждое пятое ICO сделано выходцами из России. В общей сложности за последние четыре года команды из нашей страны собрали более $260 млн — 11% от общей суммы всех размещений.

Средний возврат вложений вырос до 30 000%. Такая прибыльность связана с ростом курса крипловалют и повышением интереса к этой сфере.

Российское Министерство финансов и Центральный банк в настоящий момент разрабатывают законодательство, которое будет регулировать ICO и криптовалюты. Однако в проектах законов пока даны только определения этих и других терминов, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд. При этом вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.