Национальный Банковский Журнал приглашает принять участие в Весеннем Интеллектуальном Кубке в номинациях: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная команда в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа», (аналог известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?»).



Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову.

В команде участвуют 8 человек: 6 игроков и 2 запасных. Запасные игроки так же могут принять участие в игре в команде зрителей (за специально подготовленным столом).

Приз за 1 место - большая Хрустальная сова и 4 полосы в Национальном Банковском Журнале для интервью о Вашей команде.

Ведущий - член элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

Заявки на участие принимаются по адресу: filimonova@nbj.ru, +7(495) 221-8815 (Евгения Филимонова)