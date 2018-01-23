В минувшем 2017 году Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) был включен в Directory of Cyber Security Service Providers – список сервис-провайдеров по кибербезопасности, аккредитованных для реализации программы SWIFT Customer Security Programme (CSP). Компания приступила к реализации в банках проектов по аттестации и анализу безопасности подключения ИТ-инфраструктуры финансовых организаций к системе SWIFT.

В 2016 году международная компания SWIFT разработала программу безопасности пользователей CSP (Customer Security Programme). Ее цель – повышение уровня информационной безопасности участников системы передачи финансовых сообщений. Согласно этой программе, все клиенты SWIFT обязаны проводить ежегодную оценку банковской безопасности на соответствие 16 критериям. Новые требования распространяются на всё ИТ-окружение банка – от уровня обмена данными до настроек пользовательских ПК.

Клиенты SWIFT должны делать оценку соответствия самостоятельно либо с привлечением независимых аудиторов, аккредитованных SWIFT. ЦФТ имеет многолетний опыт проведения аудитов на соответствие различным банковским стандартам, является членом Российской Национальной Ассоциации СВИФТ (РОССВИФТ). Компания обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для предоставления банкам качественных услуг по аудиту и консалтингу в рамках программы SWIFT CSP.

«Наша задача как вендора – помочь банкам сделать максимально безопасной систему передачи платежной информации, минимизировать финансовые и репутационные риски банков и их клиентов, – говорит Председатель Правления ГК ЦФТ Андрей Висящев. – На сегодняшний день мы уже успешно реализовали несколько проектов по анализу защищенности подключения финансовых организаций к системе SWIFT. Первый проект по аттестации локальной ИТ-инфраструктуры на соответствие новым требованиям SWIFT мы выполнили в Экспобанке, одном из ведущих участников российского финансового рынка. Результаты проведенных работ позволили нашему партнеру убедиться в высоком уровне защищенности своего подключения к системе SWIFT. Наши специалисты также провели аудит информационной безопасности ИТ-инфраструктуры Аксонбанка и реализовали свой внутренний проект – сделали самооценку соответствия РНКО «Платежный Центр» (входит в состав ГК ЦФТ) новым требованиям SWIFT. Поскольку подобные проверки с 2018 года являются обязательными и ежегодными для участников финансового рынка, мы включили консалтинговые услуги в области соблюдения стандартов SWIFT CSP в наш портфель услуг и готовы оказывать содействие банкам в проверках эффективности принятых ими мер по обеспечению информационной безопасности».

В рамках услуг по кибербезопасности для клиентов SWIFT специалисты ЦФТ выполняют комплексный анализ защищенности ИТ-инфраструктуры финансовой организации, проводят обследование существующего ИТ-окружения банка, делают оценку соответствия клиентской части инфраструктуры SWIFT, установленной в банке, требованиям стандарта SWIFT Customer Security Controls Framework.

SWIFT — глобальное кооперативное сообщество, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Основана в 1973 году. Главный офис расположен в Брюсселе. Официальный сайт: https://www.swift.com/

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа инновационных компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, разработкой и тиражированием высокотехнологичных решений для кредитно-финансовых организаций, оказанием широкого спектра процессинговых услуг, IT-консалтингом и обучением банковских специалистов. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке.

Источник: ЦФТ