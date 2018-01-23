Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отрицательно отнесся к инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он сообщил корреспонденту RNS после презентации итогов этапа конкурса «Лидеры России» в Москве.

«Отрицательно», — сказал Шохин, отвечая на вопрос о его реакции на предложение повысить НДФЛ. «Борис Юрьевич (Титов. — Прим.ред.) позиционирует себя как представитель бизнеса, но, выдвигая те или иные идеи, забывает проконсультироваться», — добавил он.

19 января Титов предложил снизить страховые взносы для бизнеса до 15% и увеличить НДФЛ до 25% при зарплате свыше 1 млн рублей. По мнению бизнес-омбудсмена, прогрессивная шкала НДФЛ необходима для обеспечения выплат нынешним пенсионерам.