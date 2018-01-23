Окончательное решение по дивидендам Сбербанка за 2017 год будет принято в конце марта — начале апреля, пока обсуждаются выплаты в 35% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС .

«Дискуссия о размере дивидендов за 2017 год пока не завершилась. Размер примерно такой (35% от чистой прибыли по МСФО. — Прим. ред.), но окончательную точку можно поставить, когда будут подведены наши итоги по МСФО. Окончательную дискуссию мы проведем после этого, в конце марта — начале апреля», — сказал Греф.