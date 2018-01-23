Сбербанк и Google объявили о запуске «Бизнес класса» в Новосибирской области.

Проект проходит при поддержке правительства Новосибирской области, говорится в сообщении кредитной организации. Регистрация открыта с 23 января на сайте www.business-class.pro . Программа также запущена в Томской области и Алтайском крае.

При регистрации в программе участники смогут выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу развивать существующий бизнес» и «Я хочу начать собственный бизнес». Действующие предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля.

Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий участие в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google, которая на данный момент проект реализуется в 27 регионах России. За 2017-2018 гг. планируется подключить к программе более 40 субъектов России, включая те регионы, где «Бизнес класс» уже запущен. В основе курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.