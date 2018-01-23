Промсвязьбанк прекратил обязательства по субординированному долгу на сумму более 1,348 млрд долларов. Соответствующие сообщения для держателей пяти выпусков облигаций участия в займе опубликованы в понедельник, 22 января, на сайте Ирландской фондовой биржи.

Уведомления выпущены компанией PSB Finance S. A., выступавшей эмитентом облигаций участия в займе в рамках программы на 3 млрд долларов с целью фондирования займов для Промсвязьбанка.

Как поясняется в сообщениях, достаточность основного капитала первого уровня упала у заемщика — Промсвязьбанка в декабре 2017 года до уровня ниже 2% и на 25 декабря равнялась 0%. Основной капитал первого уровняна указанную дату составил минус 134,115 млрд рублей из-за убытков банка в размере около 208,135 млрд. Банк России 15 декабря 2017-го утвердил план предотвращения банкротства Промсвязьбанка и ввел туда временную администрацию в лице Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор предоставит банку средства для поддержания ликвидности. Согласно российским законам, вышеописанные меры составляют основания для отмены обязательств банка по субординированным займам. Меры по списанию основного долга и отмены обязательств по процентам принимаются для поглощения убытков банка.



Датой списания средств устанавливается 26 декабря 2017 года. По седьмому выпуску облигаций участия в займе (с погашением 6 ноября 2019 года) списывается 283,666 млн долларов основного долга и около 4,019 млн долларов накопленных, но не выплаченных процентов; по восьмому (с погашением в 2021 году) — 100 млн и около 2,888 млн долларов соответственно; по девятому (с погашением также в 2021-м) — 333,364 млн и примерно 14,196 млн; по бессрочным облигациям участия в займе десятой серии списывается 100 млн долларов основного долга и более 3,194 млн долларов накопленных процентов; по бессрочным облигациям участия в займе 12-й серии — 500 млн и 6,684 млн долларов соответственно.