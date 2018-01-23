Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 23 января, привлек сроком на неделю 2,5 трлн рублей, что соответствовало установленному лимиту аукциона. Объем предложения со стороны кредитных организаций оказался существенно выше — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Показатели стали новыми максимумами по объему предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона, свидетельствуют данные регулятора.

Предыдущий рекорд по обоим показателям составлял 2 трлн 481,9 млрд рублей.

В сегодняшнем депозитном аукционе приняли участие 304 кредитные организации (еще один рекорд) из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,49% до 7,75%. Средневзвешенная ставка составила 7,71% годовых.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года.



На начало дня 23 января в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2,713 трлн рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.