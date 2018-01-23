Около 12,1 тыс. вкладчиков, столкнувшихся с проблемой забалансовых вкладов, обратились в минувшем году в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за возвратом своих средств на общую сумму около 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АСВ.

«Актуальность проблемы забалансовых вкладов постепенно снижается. В 2017 году она затронула около 12,1 тыс. вкладчиков пяти банков, которые обратились в агентство (по страхованию вкладов. — Прим. ред.) за возвратом своих вкладов на общую сумму около 11 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что годом ранее с забалансовыми вкладами столкнулись 72,5 тыс. вкладчиков девяти банков, пытавшихся вернуть около 59,5 млрд рублей.

«В подавляющем большинстве ликвидируемых банков не обнаруживаются признаки забалансового учета, и реестр страховых выплат формируется программным путем на основании информации, содержащейся в автоматизированной банковской системе банка, а получение возмещения требует от вкладчика только предъявления удостоверяющего личность документа и происходит в короткие сроки", — отметили в АСВ.

Также в агентстве подчеркнули, что АСВ оперативно взаимодействует с правоохранительными органами по всем случаям забалансового учета.