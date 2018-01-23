Спартак Солонин назначен на должность руководителя департамента малого бизнеса — старшего вице-президента банка ВТБ. Сообщение об этом опубликовано накануне на сайте банка.

«Данное назначение является очередным шагом по укреплению команды и дальнейшей успешной работе объединенной глобальной бизнес-линии «Средний и малый бизнес» в формировании единого подхода к предоставлению инновационных продуктов и сервисов, отвечающих потребностям корпоративных клиентов», — говорится в релизе.



Приоритетными задачами, стоящими перед Солониным, названы повышение ключевых показателей банка и увеличение доли рынка в сегменте малого бизнеса за счет предоставления клиентам доступа к высокотехнологичным услугам в рамках единой продуктовой линейки во всех регионах присутствия ВТБ.