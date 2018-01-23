Минфин предложил продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года, следует из проекта федерального закона.



К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, в частности няни, репетиторы, водители, дизайнеры, переводчики, фотографы, мастера, занимающиеся ремонтом и строительством, и т.п.

С 2017 года для отдельных категорий самозанятых граждан (репетиторов, домработниц, нянь и сиделок) были введены налоговые каникулы — нулевая ставка по налогам и страховым взносам по доходам, полученным в 2017 и 2018 годах. Для получения временного права на освобождение от налогов и взносов няни и репетиторы должны были уведомить Федеральную налоговую службу об осуществлении своей деятельности.

Налоговые каникулы были призваны вывести из тени самозанятых граждан и улучшить собираемость налогов, но предложенные льготы оказались невостребованными. По данным ФНС, на 1 января 2018 года в России зарегистрировались только 936 самозанятых.

Как указывали эксперты РАНХиГС, освобождение от налогов не стало эффективным инструментом для легализации самозанятых, потому как они не знают, чего ожидать от государства в дальнейшем. Кроме того, налоговые льготы предложены самозанятым, которые, как правило, обеспечивают доходом только самих себя и не имеют потенциала для расширения деятельности, отмечали эксперты.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что меры по легализации доходов самозанятых не привели к нужному результату. «То, что было сделано, надо это честно признать, не привело к тому результату, который ожидался. (Всего лишь) сотни человек, которые зарегистрировались в новом статусе, причем часть из них были индивидуальными предпринимателями и просто перерегистрировались в другой статус», — сказал он 15 января на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Глава Минэкономразвития предложил создать для самозанятых граждан удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам: в таком случае они платили бы проценты с денежных поступлений, а при отсутствии последних никаких обязанностей по уплате не возникало бы.

Орешкин раскритиковал механизм уплаты самозанятыми гражданами страховых взносов. По его словам, разовая выплата по итогам года неудобна и некомфортна для самозанятых, поэтому ожидать, что многие будут работать в таком режиме, неправильно. Министр труда Максим Топилин, напротив, читает фиксированный разовый платеж наиболее эффективным способом уплаты соцвзносов самозанятыми. «Простой фиксированный платеж, чтобы можно было это делать одномоментно, допустим раз в год», — сказал Топилин.