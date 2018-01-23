Все неналоговые платежи должны быть объединены в отдельном законе, считают Минфин и Минэкономразвития. Об этом РБК рассказали два источника в финансово-экономическом блоке правительства. Подобный закон уже был разработан Минфином совместно с Минэкономразвития и представлен в июле прошлого года. Однако в начале января премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам этих ведомств до 28 февраля представить предложения о возможности включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс.



Поручение премьера — «относительно новый сюжет в дискуссии о неналоговых платежах, поэтому единая позиция правительства по нему пока не формировалась», сказал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. «В настоящее время Минфин и Минэкономразвития придерживаются взгляда о создании отдельного закона, и вероятно, что эта позиция может возобладать», — говорит он.

Во вторник, 23 января, на базе Экспертного совета, в который входят представители бизнеса, пройдет дискуссия с участием всех заинтересованных сторон, посвященная законодательному урегулированию неналоговых платежей. А на прошлой неделе на совещании у министра экономического развития Максима Орешкина была сформирована единая позиция Минэкономразвития и Минфина по созданию отдельного законопроекта, рассказал РБК один из участников совещания. Оба ведомства будут представлять премьер-министру доводы против внесения платежей в Налоговый кодекс, добавил он.

Идею включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс на Гайдаровском форуме 17 января поддержал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Идея написать закон о неналоговых платежах сродни тому, чтобы установить 2 тысячи показателей по эффективности государственных программ, отчитаться о проделанной работе, но никак не решить проблему», — заявил он в ходе экспертной дискуссии «Налоговая система России: образ будущего».

Сейчас эти платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными нормативными актами. Таких платежей несколько десятков, они взимаются по различным правилам, администрируются различными ведомствами. «Такая практика делает бесконтрольным фискальное давление на бизнес и снижает прозрачность механизма сбора этих платежей», — считает Макаров.

Тем не менее в правительстве не хотят отказываться от первоначальной идеи создать для неналоговых платежей свой «кодекс», сообщил РБК источник в финансово-экономическом блоке. «Большинство таких платежей по своей природе налоговыми не являются. Здесь нужен отдельный закон. Иначе либо значительная часть неналоговых платежей не подпадет под регулирование, либо мы до неузнаваемости перекроим стройную конструкцию Налогового кодекса — по сути искусственно «пришив» к нему отдельный закон», — добавил другой собеседник.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, сказали РБК в Минэкономразвития. «Включение в Налоговый кодекс может максимально упорядочить все процедурные вопросы, в том числе ответственность за неуплату, но и распространит все предусмотренные документом меры ответственности», — сказал собеседник агентства. В то же время есть и другие требования для бизнеса — платежи, имеющие неналоговую природу, которые не получится туда включить. У них иные получатели средств и система взимания, добавили в ведомстве.