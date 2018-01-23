За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 12,03% и теперь составляет $10,212 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $171,7 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 15.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 12,57% до $0,927 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $90,1 млрд.

Курс Ripple упал еще на 11,19% за сутки. Он составляет $1,21 при капитализации $46,8 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 12,53% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,521 тыс. Капитализация криптовалюты - $25,7 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $491 млрд.