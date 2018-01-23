Американская биржа Coinbase, которая является одной из крупнейших площадок для торговли криптовалютами, заработала более $1 млрд в 2017 году. Согласно данным Recode, в августе рыночная капитализация Coinbase составляла $1,6 млрд. На конец года эта цифра как минимум удвоилась.

Как сообщает Anycoin , на 30 сентября 2017 года ожидалось, что годовая выручка Coinbase составит около $60 млн. Однако активный рост биткоина в период между Днем благодарения и католическим Рождеством увеличил годовой доход компании до более чем $1 млрд.

Также росту Coinbase способствовали новые пользователи, из-за активного притока которых бирже приходилось приостанавливать свою работу.