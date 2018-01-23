Министерство общественной безопасности Китая объявило об усилении активной борьбы с финансовыми пирамидами, в том числе криптовалютными.

Как говорится в официальном сообществе, органы общественной безопасности, а также индустриальные и коммерческие ведомства страны продолжат свое вмешательство в ключевых отраслях и сконцентрируются на уничтожении финансовых организаций, построенных по принципу пирамид.

«Участников таких схем ждут суровые наказания. Сети, использующие механизмы MLM, и другая мошенническая деятельность будут пресекаться в целях защиты интересов населения», - цитирует сообщение ForkLog .

Под определение мошеннических пирамид попадают финансовые схемы, в которых участников призывают покупать те или иные продукты и активно привлекать к процессу других людей. Среди инструментов в подобных схемах выделяются различные «потребительские бонусы», «общие фонды», «управление инвестициями», «онлайн-игры» и, наконец, «виртуальные валюты».