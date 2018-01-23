2% россиян готовы получать зарплату в криптовалюте, следует из опроса исследовательского центра компании по онлайн-рекрутменту Superjob.

О своем нежелании получать зарплату в криптовалюте рассказали 75% россиян. 8% готовы получать в ней только часть зарплаты. 2% опрошенных настроены крайне позитивно, готовы полностью перейти на новую экономику и согласны всю свою зарплату перевести в биткоины или другую криптовалюту. 5% признались в том, что не знают о том, что это такое. 10% не смогли до конца определиться.

За курсом биткоина сегодня следят 12%. 75% не интересуются динамикой стоимости криптовалюты. 13% затруднились с ответом. За курсом следят всего 6% женщин против 17% среди мужчин. Молодежь интересуется динамикой курса биткоина чаще, чем старшее поколение (15%).

Исследователи попросили россиян, следящих за курсом биткоина, дать прогноз относительно его стоимости на 1 марта 2018 года. Средний показатель составил $12 507.