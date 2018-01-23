Платежный сервис ChronoPay вступил в IDACB. Учредитель ChronoPay Павел Врублевский назначен руководителем Комитета по взаимодействию с платежными системами в российской части Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain — IDACB).

27 января 2018 года на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют (World Blockchain and Cryptocurrency Summit) он представит свое видение развития платежных инструментов на основе блокчейн-технологии в контексте действующей финансовой системы.

Сразу после назначения Врублевский пообещал начать диалог с традиционными финансовыми институтами на площадке комитета: «Рассчитываю наладить взаимодействие между классическим банковским миром платежных систем и криптосообществом».