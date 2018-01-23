Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не планирует совершать инвестиции в криптовалюту и считает биткоин «пузырем», заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на сессии CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы никогда не будем инвестировать в криптовалюту. Мы рассматриваем возможность инвестирования в несколько инфраструктурных проектов, которые способствуют развитию трансакций с использованием блокчейн, оплатой криптовалютой. Но это платежные системы, которые могут использоваться и без какой-либо криптовалюты», — заявил Дмитриев.

«Для нас очевидно, что биткоин — это «пузырь». В России многие люди хотят инвестировать в биткоин, но мы думаем, что это «пузырь», — добавил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, суверенным фондам необходимо быть более активными в сфере технологий и инфраструктуры: «Технологии и инфраструктура — те области, на которых надо фокусироваться, но я не говорю о блокчейне и криптовалюте. Честно говоря, слишком много времени тратится на обсуждение этих тем. Речь об онлайн-проектах в сфере медицины, проектах с использованием big data в сфере сельского хозяйства».

В конце декабря Дмитриев говорил, что РФПИ намерен увеличивать инвестиции в технологические проекты и довести их до 25% от портфеля инвестиций.