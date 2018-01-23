Швейцарский банк UBS рассматривает биткоин и другие криптовалюты в качестве спекулятивного и рискованного актива и не рекомендует своим клиентам инвестировать в них. Такое мнение высказал председатель совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



«Банковские розничные клиенты, которые полностью не понимают эти продукты, должны быть защищены от доступа к криптовалютам, потому что, если в будущем частный клиент пострадает, то встанет вопрос о том, какой именно банк продал ему эти продукты, и потом все будут обвинять банки в том, что произошло», — заявил он.

UBS проводит четкое различие между институциональными и розничными клиентами, когда речь идет об инвестировании. Институциональные клиенты, в понимании банка, способны реально оценивать риск инвестиций в криптовалюты. UBS позволяет институциональным клиентам торговать биткоинами. При этом Вебер вновь повторил, что «это не те инвестиции, которые мы бы посоветовали».

В начале январе инвестор-миллиардер Уоррен Баффет также заявил, что никогда не будет инвестировать в криптовалюты, несмотря на рост биткоина почти на 2000% в 2017 году. Он абсолютно уверен, что криптовалюту ждет «плохой конец».