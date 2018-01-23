Владелец 64,2% акций АФК «Система», председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков решил помочь своей компании. Он отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 года на 4,2 млрд рублей. Сэкономленные деньги пойдут на развитие компании, сказал «Ведомостям» Евтушенков.



«Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать», — отметил глава «Системы». Он добавил, что это будут новые покупки, но не уточнил, в каких секторах.

Решение о мировой между «Системой», «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии было принято вечером 21 декабря после встречи бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день — 22 декабря — документ был подписан. «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки — 100 млрд рублей. Первый платеж в размере 20 млрд рублей «дочка» холдинга — «Система-инвест» — перечислила «Башнефти» 28 декабря, а остальное выплатит до конца марта.

«Система» стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по итогам девяти месяцев и за весь период. А 28 ноября прошлого года внеочередное собрание акционеров «Системы» решило направить на дивиденды за январь — сентябрь 2017 года 6,56 млрд рублей. Все деньги АФК должна была перечислить до 22 января.

Экономия в 4,2 млрд рублей не сильно изменит ситуацию для «Системы», считает крупный частный инвестор. Скорее всего, Евтушенков все-таки рассчитывает помочь «Системе» расплатиться по мировому с «Башнефтью», полагает управляющий крупным инвестфондом. «Конечно, для других акционеров это прекрасный шаг!» — отмечает он. «Если бы я был акционером — очень бы обрадовался, — говорит управляющий другим крупным инвестфондом. — Это можно трактовать как знак уверенности мажоритарного акционера в компании».



Весьма вероятно, что решение Евтушенкова призвано укрепить боевой дух команды «Системы» и инвесторов, показать, что он намерен активизироваться и двигать компанию вперед, считает один из знакомых Евтушенкова.