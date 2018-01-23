Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «В+» и рейтинг поддержки на уровне «4». Оба рейтинга исключены из списка Rating Watch «негативный». Прогноз по долгосрочному РДЭ — «негативный».

Как поясняют аналитики, рейтинговое действие отражает аналогичные действия по мажоритарному акционеру банка — АФК «Система» после достижения ею мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и Башкирией по судебному разбирательству.

РДЭ и рейтинг поддержки МТС Банка обусловлены потенциальной поддержкой в случае необходимости со стороны АФК «Система» и/или ее дочерних структур. В то же время разница в один уровень между рейтингами АФК «Система» и МТС Банка отражает слабую прибыльность банка до недавнего времени, его ограниченную клиентскую базу и стратегическую значимость для группы, указано в релизе Fitch .



«Негативный» прогноз по рейтингам банка отражает прогноз по рейтингам АФК «Система», обусловленный риском, связанным со способностью материнской структуры снизить левередж в ближайшие 18—24 месяца после ожидаемого резкого увеличения левереджа в 2018 году ввиду выплаты 100 млрд рублей «Башнефти» по мировому соглашению.