Главы крупнейших мировых банков и инвестиционных институтов опасаются «оптимистичной атмосферы» и положительных прогнозов о росте глобальной экономики, озвученных на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По их мнению, деятельность банков не станет причиной нового мирового кризиса, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Выступая на панельной дискуссии «О следующем финансовом кризисе», генеральный директор Barclays Джес Стейли сказал, что такая «оптимистичная атмосфера» напомнила ему о предпосылках финансового кризиса 2008 года. Главный инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Миндерд также заявил, что «оптимизм о глобальном росте в Давосе вызывает тревогу».

Исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат и Джес Стейли считают, что показатели глобального роста могут «опрокинуться», если процентные ставки будут расти быстрее, чем ожидалось. «У нас есть денежная политика, которая все еще находится в остатках эпохи депрессии. И у нас очень мало возможностей на рынках капитала, чтобы справиться с реальным движением процентных ставок», — отметил Стейли.

Корбат и Стейли заявили, что финансовые компании многое узнали и многому научились после экономического кризиса 2008-го, стали более устойчивыми. По мнению экономистов, деятельность банков не станет причиной нового мирового кризиса.

«Мы не страховая компания, мы не управляем активами, мы не являемся хедж-фондом. Мы просто банк», — сказал Корбат, добавив, что банки вернулись к своей основной миссии.

По словам главного экономиста IHS Markit Наримана Бехравеша именно «политические ошибки» приведут к сокращению глобального роста и, возможно, к новому кризису, а не банки.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту мировой экономики в ближайшие два года на 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьскими ожиданиями. Теперь рост глобального ВВП в 2018 и 2019 годах ожидается на 3,9%.