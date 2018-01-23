Госдума рассматривает возможность ввести удаленную идентификацию клиентов банков — юридических лиц, заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Мартин Шаккум на экспертном совете по законодательному обеспечению развития финансовых технологий РФ.



«Хотелось бы послушать коллег об удаленной идентификации физических лиц. Есть идея ввести удаленную идентификацию для юридических лиц для получения финансовых услуг», — отметил Шаккум.

Напомним, в начале января президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Аналогичная возможность появилась у брокеров несколько лет назад. Для удаленной идентификации с целью открыть брокерский счет достаточно иметь аккаунт на портале госуслуг либо ввести на сайте брокера, помимо паспортных данных, СНИЛС или ИНН.