В соответствии с решением совета директоров банка «Восточный» Дмитрий Левин, с 27 ноября 2017 года исполнявший обязанности председателя правления кредитной организации, назначен предправления финучреждения.

Ранее Банк России согласовал кандидатуру Дмитрия Левина в качестве руководителя банка «Восточный».



Дмитрий Левин имеет более чем 30-летний опыт работы в банковской сфере.

C 1987 года работал в Банке для внешней торговли СССР, Министерстве финансов СССР и Сбербанке СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в Международном Акционерном Банке Сберегательных Банков и Межкомбанке.

Работал в банке «Русский Стандарт» с момента его основания, где с 1999 года занимал должность старшего вице-президента, директора департамента межбанковских операций и финансового рынка. В ноябре 2001 года стал председателем правления банка, находился в этой должности 15 лет.

В 2016—2017 годах Дмитрий Левин работал исполнительным директором Росгосстрах Банка.

В июле 2017-го назначен исполнительным директором КБ «Восточный». В сентябре того же года стал первым заместителем председателя правления КБ «Восточный».

В 1987 году Левин с отличием окончил Московский финансовый институт и поступил в целевую аспирантуру. Кандидат экономических наук.