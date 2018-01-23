Банк России 23 января выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей «Творчество Владимира Высоцкого». Монета выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен, уточняется в сообщении ЦБ.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938—1980. Вверху по окружности — надпись «Владимир Высоцкий».

Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.



Планируется, что в этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Владимиру Высоцкому, — «Поэт, актер В. С. Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России». Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.

