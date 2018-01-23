Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П05 (идентификационный номер выпуска 4B020500323B001P от 11.07.2017 г.). Размер выплат за шестой купонный период составил 28 410 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,47 рубля.

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил выпуск серии БО - П05 в августе 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 21 июля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка каждого купона составляет 11,15% годовых.