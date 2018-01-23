Крупнейшая в Северной Европе банковская группа Nordea запретила 31 тысяче своих сотрудников участвовать в торговле криптовалютами из-за высоких рисков, связанных с такого рода активами.

«Риски слишком высоки, а уровень защиты как сотрудников, так и банка в целом – наоборот, низок», - пояснил пресс-секретарь Nordea в электронном письме, добавив, что сотрудники, в настоящее время не обязаны продать собственные криптовалюты, хотя им рекомендовано это сделать, сообщает Reuters .