Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает внести изменения в проект постановления, регулирующего предоставление субсидий банкам на возмещение выпадающих доходов по льготным автокредитам , пишет «Коммерсант». Важной проблемой является срок кредита в рамках программы, который в 2015—2017 годах не мог превышать 36 месяцев (с 2018 года увеличен до 60 месяцев), считают в АРБ.

«Ограничение по сроку действия кредитного договора предполагает достаточно высокие размеры платежей в погашение выданного кредита, — отмечается в письме АРБ министру промышленности и торговли Денису Мантурову. — Возможность продления либо изменения срока действия договора не предусмотрена, поэтому стороны договора потребительского кредита, выданного на приобретение автомобиля, не вправе увеличить период кредитования с целью снижения ежемесячных платежей, например, в случае ухудшения финансового положения заемщика».

Таким образом, по льготным автокредитам возможность реструктуризации не предусмотрена. Учитывая невозможность реструктуризации выданных в рамках госпрограммы кредитов, банки вынуждены прибегать к реализации заложенного автомобиля, в том числе в судебном порядке, отмечается в обращении. Ассоциация считает целесообразным внести изменения, предусматривающие, что по согласованию сторон условия кредитования (в том числе срок кредитования, размер процентной ставки и т. п.) могут быть изменены. При этом после внесения указанных изменений в кредитный договор субсидии выплачиваться не будут.

Письмо составлено на основании обращений банков, пояснили в АРБ. Однако раскрыть названия банков, указавших на подобную проблему, там отказались.