Банк «Глобэкс» (Группа Внешэкономбанка) заключил первую сделку в рамках утвержденной программы факторингового финансирования подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Клиентом банка, получившим финансирование в рамках указанной программы, стало ООО «Первая лифтовая компания», заключившее контракт на замену лифтового оборудования с региональным оператором капитального ремонта Республики Башкортостан.

Условиями программы предусматривается факторинговое финансирование подрядных организаций, заключивших договор на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с региональным оператором капитального ремонта. Срок финансирования в рамках программы – до 3-х лет с графиком погашения задолженности. Предусмотрена безрегрессная форма финансирования.

Реализованная программа является знаковой для банка и позволяет использовать факторинг не только как инструмент, поддерживающий высокооборачиваемые торговые операции, но и как инструмент средне и долгосрочного финансирования клиентов банка.