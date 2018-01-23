Банк «Александровский» подвел предварительные итоги за 2017 год по РСБУ без учета событий после отчетной даты. Ключевые показатели приводятся в сообщении банка.

Активы банка в 2017 году выросли на 40% до 21,4 млрд рублей. «Интенсивный рост связан с увеличением объемов кредитования и наращиванием портфеля ценных бумаг», — поясняется в релизе.

Капитал банка на 1 января 2018 года достиг 2,6 млрд рублей, прирост за год составил 30%.

Чистая прибыль банка достигла 134 млн рублей, что на 85% больше прибыли по итогам 2016 года. Основным источником формирования прибыли остаются процентные доходы и доходы от операций на финансовых рынках.

Чистые процентные доходы выросли на 50% до 467 млн рублей. Доходы от операций на финансовых рынках составили 452 млн рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 2016 годом. Чистые комиссионные доходы выросли с 70 млн рублей за 2016 год до 150 млн за 2017-й.

Кредитный портфель банка увеличился на 25% до 7,6 млрд рублей, в том числе корпоративный — на 10% до 5,3 млрд, розничный — на 83% до 2,3 млрд.

«Размер просроченной задолженности за год снизился до 4,2% от общего объема ссудной задолженности, что ниже среднерыночного уровня», — указывают в «Александровском».

Объем привлеченных средств клиентов по итогам 2017 года достиг 12,6 млрд рублей (плюс 38% по сравнению с 2016-м). Объем средств юридических лиц вырос на 61% до 5,7 млрд рублей, средств частных клиентов — на 23% до 6,9 млрд.



«Банк «Александровский» нацеливает усилия исключительно на те области корпоративного, розничного и инвестиционного бизнеса, где обладает глубокой экспертизой. Такой подход позволяет нам достичь высокой эффективности бизнеса. В 2018 году банк рассчитывает сохранить высокие темпы роста показателей по всем ключевым направлениям», — комментирует председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов.

