Центральный банк России с 23 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 3,69 коп., до 56,6261 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,265 руб., что ниже предыдущего дня на 13,03 коп.

Как объясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари, позитивных факторов для рубля предостаточно, чтобы курс доллара остался торговаться ниже 57 руб. за «американца». На таком внешнем фоне курс доллара может вновь отступить к нижней границе диапазона 56,20-57,00 руб. По паре евро/рубль ожидается незначительное укрепление до 69,00 руб. за единицу европейской валюты.

По мнению аналитика АЛОР БРОКЕР Алексея Антонова, рубль реализует сценарий обновления минимумов года, возможно, что первой целью в паре будет выступать отметка 55,8, очередной тест нижней границы может произойти уже сегодня.

На валютной секции Московской биржи российский рубль, благодаря восстановлению цен на нефть и поддержке со стороны налогового периода, продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Уже в начале дня доллар отступит ниже 56,4 рубля, тем самым сделав еще один шаг к минимумам прошлого года и поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. В дальнейшем мы ожидаем сохранения «медвежьих» настроений в американской валюте и ее дальнейшее снижение, чему поспособствуют попытки нефти марки Brent подтянуться в район 70 долларов. В этом случае уже в рамках ближайших двух дней пара USD/RUB может протестировать отметку 56 рублей. Отметим, что ее пробой будет говорить в пользу возможного продолжения негативной динамики и достижения долларом уровня 54 рубля», - поясняет эксперт.

По словам Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, на валютном рынке рубль к концу торгов в России подрастает благодаря спросу на рублевые активы и фактору налогового периода. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,26%, до 56,57 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0,05%, до 69,30 рублей за евро на фоне консолидации основной валютной пары евро/доллар на мировом валютном рынке Форекс. Рубль будет уверенно держаться в краткосрочной перспективе на волне высоких цен на сырую нефть и спроса на рублевые активы.

В России наступает самый активный период налоговых выплат, что заставляет экспортеров обменивать иностранную валюту на российские рубли. Кратковременно, это может укорить падение USD/RUB. Ближайшей целью по паре может стать отметка 56,20, считает Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club.