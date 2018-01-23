К середине дня активность в рублевых парах угасла полностью: инвесторы наблюдают за снижением фондового рынка. Доллар США к настоящему времени торгуется по 56,52 руб. (+0,05%). Евро стоит 69,22 руб. и курс европейской валюты не меняется по сравнению с уровнями открытия торгов. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 24 января, составляют 56,41 руб. за американскую валюту и 69,07 руб. за евро. Обе оценки понижены на 21 и 19 копеек соответственно, констатирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

«Сегодня открывается экономический форум в Давосе. Но вряд ли стоит ожидать выраженных реакций валютного рынка на какие-либо комментарии участников форума: важные решения на мероприятиях подобного масштаба не принимаются. Доллар США в ближайшее время попробует закрепиться в диапазоне 56,35-56,75 руб. Для пары евро/рубль наиболее вероятная область торгов до конца сессии находится в границах 69-69,85 руб.», - прогнозирует эксперт.

Рубль продолжает стабильно торговаться, довлея над американским коллегой, который не может найти в себе силы для восстановления, несмотря на продление финансирования правительства США до 8 февраля и рост доходности трежерис к многомесячным максимумам, сообщает Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр».

По его словам, нашу валюту поддерживает рост мировой экономики, который поддерживает спрос на рисковые активы, включая российские. Эйфория на мировых фондовых площадках продолжается, несмотря на то, что мировые Центробанки движутся в направлении выхода из длительного периода стимулирования. Единственное, что на данном этапе представляет риск для рубля – агрессивное ужесточение американских санкций, которые могут затронуть рынок долговых обязательств РФ.

«Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Отечественная валюта демонстрирует низкую волатильность вместе с нефтью. К тому же сам доллар на глобальном рынке не торопится восстанавливать потери предыдущих дней. На текущей неделе рубль может попытаться укрепиться, воспользовавшись повышенным спросом налогового периода. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,535 (+0,07%), EUR/RUB – 69,17 (+0,08%)», - прогнозирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».