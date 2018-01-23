Алмазэргиэнбанк выплатил держателям облигаций банка купонный доход за четвертый квартал 2017 года, который составил более 14,9 миллиона рублей. В целом за все время обращения было выплачено купонов на сумму 59,8 миллионов рублей.

«28 декабря Алмазэргиэнбанк полностью исполнил все обязательства по дебютному выпуску облигаций, состоявшемуся 28 декабря 2016 года. Облигации, получившие серийный номер «001-БО», были выпущены по ставке 12% годовых («ставка купона») со сроком обращения - 1 год. Количество выпущенных облигаций составило 500 тысяч штук, номинальной стоимостью - 1000 рублей каждая. Объем привлеченных средств достиг 500 млн рублей», - сообщили в отделе операций на рынке ценных бумаг АЭБ.

Размещение облигаций производилось на дальневосточной платформе «ИС Восход» и стало важным дебютом банка, открывающим его публичную историю на рынке облигаций России.

Привлеченные от реализации ценных бумаг средства были направлены на развитие проектов государственно-частного партнерства, в первую очередь – на строительство 16 детских садов в районах республики. Напомним, в 2017 году с участием АЭБ возведено пять дошкольных учреждений. Завершить программу полностью планируется уже в этом году.

Справка

Инвестиционная система «Восход» – это онлайн-платформа для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании дальневосточного региона, созданная в 2016 году Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство РТС» и Фондом развития Дальнего Востока. В ее основе – быстрый, удобный и понятный механизм безопасного доступа к инвестициям и заключению сделок в несколько кликов. Кроме того, в системе «Восход» объединены профессиональная экспертиза проектов и современные инструменты финансового рынка, необходимые для их реализации. Система направлена на повышение доступности финансовых услуг и активное включение в экономическую деятельность населения Дальневосточного федерального округа и России в целом.