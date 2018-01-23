Альфа-Банк 22 января начал встречи с инвесторами в рамках подготовки к размещению выпуска бессрочных долларовых еврооблигаций для пополнения капитала первого уровня.

Как рассказали РБК два источника в банковских кругах, в понедельник встречи прошли в Лондоне, во вторник они запланированы в ряде швейцарских городов.



Организаторами встреч выступают UBS и сам Альфа-Банк. По информации источников РБК, объем размещения выпуска может составить 500—800 млн долларов. «Банк рассчитывает не на спрос со стороны институциональных инвесторов и крупных фондов, а на интерес к бумагам физлиц», — добавил один из источников.

В пресс-службе банка информацию о подготовке размещения подтвердили. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов, — уточнили в пресс-службе Альфа-Банка. — Банк планирует поддерживать свою лидирующую позицию крупнейшего частного банка для корпоративных клиентов и существенно усилить свое присутствие на рынках розничного кредитования». Конкретный объем размещения определится спросом и будет известен после закрытия книги заявок.

Альфа-Банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016-м разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом 700 млн долларов.

«Вечные» бонды в 2017 году были у российских банков популярным инструментом пополнения капитала. В конце июля Промсвязьбанк разместил выпуск «вечных» еврооблигаций на 500 млн долларов под 8,75%. Тинькофф Банк в июне вышел на рынок еврооблигаций, разместив бессрочные субординированные долговые бумаги на 300 млн долларов под 9,25%. Московский Кредитный Банк привлек 700 млн долларов, доходность выпуска составила 8,875%.

Однако в последние полгода инвесторы стали осторожнее смотреть на рынок таких займов в связи с чередой санаций в российском банковском секторе («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), сопровождавшихся списанием евробондов.

В Альфа-Банке уверены, что спрос на бумаги будет и время размещения выбрано удачно. «Банк сейчас видит на рынке интересное окно возможностей для размещения, — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка. — Инвесторы в январе располагают свободными средствами и лимитами для новых привлекательных сделок. В целом ситуация на мировых финансовых рынках складывается достаточно позитивно. Подтверждением этому является индекс Dow Jones, который за последние несколько торговых дней показал рекордный рост для последних лет».