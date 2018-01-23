Альфа-Банк профинансировал предприятие по добыче пылеугольного топлива на 140 млн долларов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 140 миллионов долларов США угледобывающему предприятию «Краснобродский Южный», расположенному в Кемеровской области. Привлеченные средства были направлены на финансируемый выкуп (leverage buyout, LBO) части долей ООО «Краснобродский Южный», а также рефинансирование его текущих обязательств», — отмечается в релизе.



В результате LBO 100% активов предприятия перешли под контроль единого собственника.

«Краснобродский Южный» — предприятие Кемеровской области по добыче высококачественного угля марки Т (PCI/пылеугольного топлива), практически не содержащего примесей, который используется на современных европейских металлургических производствах. На текущий момент компания добывает около 1 млн тонн в год.