Теперь для корпоративных клиентов большинства городов присутствия Альфа-Банка время исполнения внешних платежей в рублях, направленных через интернет-банк, начинается на 4 часа раньше.

Операционный день для клиентов, обсуживающихся в любом офисе филиалов «Нижегородский», «Ростовский», «Ставропольский», «Санкт-Петербургский», а также в офисах Липецка, Воронежа, Рязани, Твери, Калуги, Белгорода, Тулы, Ярославля, Москвы и Московской области, длится с 4:00 и до 20:30 по московскому времени (в связи с различием часовых поясов Москвы и ряда регионов, временные границы операционного дня по местному времени в таких регионах смещаются по отношению к московскому).

«Наши клиенты создают порядка 20 тысяч платежей в период с 20:30 до 8:00, теперь эти платежи будут исполняться с 4 утра. В ближайшее время мы планируем продлить операционный день и в других филиалах», - рассказал Денис Осин руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

Переводы внутри Альфа-Банка доступны клиентам круглосуточно через интернет-банк.