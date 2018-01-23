Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БНП Париба Банку кредитный рейтинг на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг «БНП Париба Банк» АО обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. БНП Париба обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — отмечается в релизе.



По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение заинтересованности группы BNP Paribas в развитии бизнеса на территории России; существенное ухудшение финансового состояния BNP Paribas и ухудшение качества ссудного портфеля при его росте.