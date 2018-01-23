Челнинский Акибанк назвал решение международного рейтингового агентства Moody’s о понижении рейтинга «чрезмерным и больше похожим на перестраховку собственной репутации».

Как сообщает TatCenter , основным фактором для рейтингового действия стала продажа ООО «СГ «АСКО» и последующая приостановка лицензии страховой компании.

«Сделка в силу своей несущественности (ранее банку принадлежало 17,9% в ООО «СГ «АСКО») не повлияла и не могла повлиять ни на качество активов банка, ни на надежность его капитала. В рамках своей стратегии по снижению непрофильных активов банком были проданы доли в страховых компаниях «АСКО» и «АСКО-жизнь» без убытка», — говорится в сообщении банка.

«Банк глубоко разочарован действиями ЗАО РА Мудис Интерфакс», — заключает кредитная организация.