«АК БАРС» Банк продлевает акцию «Счастливый понедельник»* до 31 марта 2018 года включительно. Держателям «Карты жителя РТ»** компенсируют стоимость оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Для возврата средств пассажиру необходимо оплатить проезд «Картой жителя РТ» по бесконтактной технологии Masterсard — просто приложив ее к терминалу. Важно заранее предупредить кондуктора о том, что деньги за оплату проезда должны быть списаны с банковского счета, а не с транспортного приложения – это обязательное условие участия в акции. Кондуктор должен выбрать на терминале режим «Оплата банковской картой».

Сумма, равная стоимости проезда, оплаченной «Картой жителя РТ», вернется на счет карты в течение одного - трех дней.

Предложение действует в г. Зеленодольск. Подробные условия акции можно узнать по телефону горячей линии проекта 8 800 234-15-00 (звонок по России бесплатный).

* Организатор акции «Счастливый понедельник» - ПАО «АК БАРС» БАНК.

** MasterCard Unembossed PayPass «Карта жителя РТ», эмитированная ПАО «АК БАРС» БАНК.