Независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings выпустит 24 января классификатор, содержащий инвестиционную оценку ряда популярных криптовалют.

По словам представителей компании, используемая в классификаторе модель инвестиционной оценки будет учитывать «тысячи» различных показателей, включая особенности технологии, степень реального использования той или иной монеты, а также данные криптобирж, сообщает ForkLog .

Такой классификатор может привлечь внимание институциональных инвесторов и «новые деньги» на этот развивающийся рынок. Помимо первой криптовалюты в классификаторе будут представлены Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, NEM, Litecoin, Stellar, EOS, IOTA, Dash, NEO, TRON, Monero, Bitcoin Gold и другие популярные цифровые активы.

Напомним, новый аналитический инструмент от Weiss Ratings не станет первым в США индексом для рынка цифровых валют. Так, осенью прошлого года пять криптовалютных индексов для анализа различных по своей ликвидности криптовалют разработала компания Fundstrat Global Advisors.