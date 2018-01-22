ВТБ дорезервировал порядка 50 млрд рублей в конце прошлого года, заявил глава банка Андрей Костин.



«У нас были рекомендации от ЦБ по доначислению резервов, но они вполне укладывались в наши параметры. Мы дорезервировали примерно 50 миллиардов рублей в конце прошлого года, из них примерно половина — по инициативе нашего департамента рисков, и примерно столько же было зарезервировано по рекомендации Центрального банка», — сказал он в интервью Reuters.



После 2008, 2009 и 2014 годов у ВТБ иногда были «не вполне дорезервированные ситуации», сказал Костин, но банк постепенно создал «достаточно много резервов».

«Я сторонник того, что надо иметь хорошо зарезервированный портфель и чувствовать себя спокойно... Жизнь всегда вбрасывает интересные вызовы, но в целом я сейчас достаточно спокоен за наш кредитный портфель», — отметил глава банка.

«Нашу проверку ЦБ закончил, был ряд вопросов, по которым мы договорились, что будем смотреть в течение полугода, как ведут себя определенные кредиты, и по итогам будем решать, нужны ли еще какие-либо доначисления», — подчеркнул он.

Костин не дал разбивки по типам кредитов, по которым банк досоздавал резервы, но сказал, что находится в диалоге с ЦБ.