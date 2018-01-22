В обновленной системе добавлен функционал, повышающий удобство и скорость выполнения операций.
Компания BSS представляет новую версию современной системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц CORREQTS Retail v. 3.3.17, в которой внедрен ряд усовершенствований, повышающих удобство использования и скорость совершения операций клиентом.
В частности реализованы:
- перевод рублей внутри банка только по номеру счета;
- самостоятельная регистрация и восстановления пароля через банкоматы;
- проверки пользователя в момент его авторизации в систему на принадлежность к базе террористов/ экстремистов;
- отправка квитанций и заявлений на email;
- и многое другое.
Переход на CORREQTS Retail v. 3.3.17 осуществляется с версии v. 3.3.16 в рамках договора сопровождения.
Для получения подробной информации об обновлённой системе ДБО CORREQTS Retail и условиях её приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.
О компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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