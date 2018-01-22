Компания BSS представляет новую версию современной системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц CORREQTS Retail v. 3.3.17, в которой внедрен ряд усовершенствований, повышающих удобство использования и скорость совершения операций клиентом.

В частности реализованы:

перевод рублей внутри банка только по номеру счета;

самостоятельная регистрация и восстановления пароля через банкоматы;

проверки пользователя в момент его авторизации в систему на принадлежность к базе террористов/ экстремистов;

отправка квитанций и заявлений на email;

и многое другое.

Переход на CORREQTS Retail v. 3.3.17 осуществляется с версии v. 3.3.16 в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации об обновлённой системе ДБО CORREQTS Retail и условиях её приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.

О компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS