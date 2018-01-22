Верховный суд (ВС) своим определением фактически разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банков подавать иски по субсидиарной ответственности к их топ-менеджменту и бенефициарам, не дожидаясь окончания формирования конкурсной массы. Решение ВС поможет АСВ подать иски к владельцам более чем 300 банков, где процедура банкротства была запущена до вступления в силу новой редакции закона «О банкротстве», пишет «Коммерсант».



Определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС вынесено 19 января по банкротному делу Первого Республиканского Банка (лишился лицензии 5 мая 2014 года). АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности владельца банка Гагика Балаяна, старшего вице-президента Сергея Айрапетяна, президента Дмитрия Демидова, предправления Олега Курбатова, членов правления Виталия Алтунина, Андрея Гака, члена совета директоров Виктора Шаброва.

Банкротом банк признали в июле 2014 года, но дело не завершено до сих пор. Суды нижестоящих инстанций отказали АСВ, сославшись на статью 10 закона «О несостоятельности (банкротстве)», по которой рассмотрение дела о субсидиарной ответственности приостанавливается до тех пор, пока не будет определен ее размер или не будут произведены расчеты с кредиторами (рассмотрены их требования).

Из материалов дела следует: АСВ настаивало, что закон не запрещает даже при несформированной конкурсной массе принять к рассмотрению иск о субсидиарной ответственности, установить обстоятельства дела. Взыскать же в рамках субсидиарной ответственности можно и по окончании банкротного дела.

«Это позволит, с одной стороны, конкурсному управляющему отстаивать права кредиторов, а с другой — ответчикам формировать защитную правовую позицию по обособленному спору», — отмечали юристы АСВ. ВС счел доводы агентства убедительными, отправив дело на пересмотр для определения оснований привлечения к ответственности топ-менеджеров.

С июля 2017 года закон «О несостоятельности (банкротстве)» действует в новой редакции, которая уже и так позволяет подавать иски о субсидиарной ответственности, не дожидаясь окончания банкротного дела. Однако закон не имеет обратной силы, и суды отказывали в исках по субсидиарной ответственности к руководству и собственникам тех банков, где процедура банкротства началась до июля 2017 года и не закончилась до сих пор. Согласно отчету АСВ за девять месяцев 2017 года, в процессе конкурсного производства находилось 305 банков.

Теперь ВС дал возможность привести судебную практику по банкротным делам, начатым до лета 2017 года, в соответствие с действующими положениями закона.