Внешэкономбанк (ВЭБ) вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения по дальнейшей судьбе дочерних Связь-Банка и банка «Глобэкс» , о возможной продаже которых в 2018 году было объявлено ранее. Об этом журналистам сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета.

«Стратегия (в отношении этих двух банков. — Прим. ред.) будет меняться. У нас и Связь-Банк, и «Глобэкс» рассматривались (для создания на их основе опорного банка по финансированию гособоронзаказа. — Прим. ред.). В настоящее время принято другое решение. Мы сейчас предложим стратегию, которая учтет эту ситуацию, и на ближайший набсовет предложим другое решение вопроса», — сказал Горьков.