Внешэкономбанк (ВЭБ) перевыполнил ключевые показатели эффективности (КПЭ) в 2017 году, а также увеличил общий объем выданных кредитов практически вдвое: госкорпорация предоставила финансирование проектам на сумму 188 млрд рублей, более 98 млрд рублей направлены на развитие стратегических отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБа.

«По итогам 2017 года Внешэкономбанк перевыполнил КПЭ по новым инвестициям в проекты. В сравнении с 2016 годом общий объем выданных ВЭБ кредитов вырос практически вдвое — банк предоставил финансирование проектам в размере 188 миллиардов рублей, более 98 миллиардов рублей направлены на развитие стратегических отраслей. Портфель ВЭБа пополнился качественными, важнейшими для экономики России проектами — такими как поставка новых воздушных судов SSJ100 для «Аэрофлота» или новых вагонов для московского метро, запуск высокотехнологичных суперсовременных производств и высоких переделов, крупнейших инфраструктурных проектов, например, новый аэропорт в Саратове. Широчайшие возможности по финансированию новых производств открывает запуск фабрики проектного финансирования — она заработает уже в феврале этого года», — сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания набсовета.

По его словам, сейчас на стадиях предварительной и комплексной экспертизы в ВЭБе находится еще три десятка проектов объемом 365 млрд рублей. На данный момент общая инвестиционная стоимость проектов, которым предоставляет финансирование ВЭБ, составляет более 4,5 трлн рублей, фактическое участие госкорпорации в этих проектах превышает 1,8 трлн рублей.

«Пополнение кредитного портфеля ВЭБ идет на основе всесторонней комплексной оценки проектов, их рисков и рыночных перспектив. Кардинально перестроена работа в субъектах России — отбор наиболее качественных кейсов проактивно уже ведут 80 региональных менеджеров ВЭБ. В 2018 году региональные менеджеры ВЭБ будут работать во всех регионах России», — заключил Горьков.