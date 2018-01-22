Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группы, незаконно обналичившей 21,5 млрд рублей. Десять фигурантов приговорены к лишению свободы сроком от одного года до пяти лет условно, а также к штрафам в размере от 30 тыс. до 2 млн рублей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«В период с августа 2013 по июль 2016 года фигуранты предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию с целью предоставления последним за денежное вознаграждение услуг по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций», — говорится в сообщении.

В целом злоумышленники получили от заказчиков 21,5 млрд рублей, «далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме».

«Фигуранты признали свою вину в том, что вступили в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности и создали преступную структуру, характеризующуюся устойчивостью преступных связей, выстроенной вертикалью подчиненности, четким разделением функций», — подчеркивается в сообщении суда. В нем уточняется, что все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб.