Разработчики Opera добавили защиту от майнеров в мобильную версию популярного веб-браузера. Новая опция доступна в приложениях Opera Mini и Opera для Android и встроена в стандартный блокировщик рекламы.

Как говорится в сообщении компании, майнинг криптовалют истощает батарею смартфона и снижает производительность процессора. Также аналитики Opera отмечают, что код для скрытого майнинга криптовалют используют примерно три миллиона сайтов.

«Когда вы просматриваете сайты в интернете, нет никаких визуальных подсказок, что ваше устройство подвергается воздействию майнеров», - предупреждает Ян Стендал, вице-президент по маркетингу продукции Opera.

Предназначенная для противодействия майнерам новая функция активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini (iOS и Android) и Opera для Android. Его можно активировать, зайдя в «Настройки». Блокировщик будет автоматически обнаруживать и отключать встраиваемые в коды веб-страниц майнинговые скрипты.