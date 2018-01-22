В Москве неизвестные ограбили студентов на 7 млн рублей, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о грабеже поступило в полицию в ночь на 22 января от гражданина 1992 года рождения. Преступление было совершено около дома № 6 на 1-й Сестрорецкой улице.

«Установлено, что в 0:15 мск трое неизвестных на автомашине Toyota Land Cruiser перегородили проезд автомашине Nissan и под предлогом якобы ранее совершенного ДТП потребовали выйти из автомобиля водителю и двум пассажирам», — рассказали в пресс-службе.

Неизвестные нанесли молодым людям побои, забрали у них мобильные телефоны и наручные часы. Из багажника автомобиля было похищено 6 млн 875 тыс. рублей. После этого нападавшие скрылись.

В ведомстве отметили, что материальный ущерб составил около 7 млн 95 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции, один из пострадавших — студент первого курса колледжа Национального института Екатерины Великой. Похищенные деньги предназначались для покупки биткоинов.



