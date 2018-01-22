Департамент делового администрирования Народного банка Китая (PBoC) опубликовал документ, запрещающий провайдерам платежей в стране оказание услуг по операциям, связанным с торговлей криптовалютами.

Если в результате самостоятельных внутренних проверок на наличие возможного оказания платежных услуг по криптовалютным торговым операциям компаний обнаружатся нарушения, компании должны прекратить обслуживание данных счетов. О результатах самопроверки и принятых мерах компании должны до 20 января сообщить в Департамент делового администрирования.

Такое решение Центробанка Китая может означать, что регулятор продолжит ужесточать меры в отношении рынка криптовалют, вплоть до полного запрета криптоторговли, сообщает Anycoin .