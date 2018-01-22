Тинькофф Банк и Uber запустили в Москве программу поддержки водителей, которые хотят сотрудничать с Uber напрямую. Она включает открытие расчетного счета и выдачу банковской карты Тинькофф, а также бухгалтерское обслуживание и автоматизацию уплаты налогов, сообщает кредитная организация.

Процедура подачи документов займет около 20 минут, а сама регистрация ИП в налоговой — не более 5 дней. Оформление необходимых документов возьмут на себя специалисты Тинькофф Бизнеса, поэтому водителю не нужно ехать в налоговую службу. Доход от поездок будет еженедельно поступать на счет Тинькофф Банка за вычетом комиссии Uber. Налоги, пенсионные и страховые взносы будут рассчитаны и уплачены автоматически.

В октябре 2017 г. пилотный проект поддержки водителей был успешно реализован в Санкт-Петербурге. По словам Дмитрия Измайлова, генерального директора Uber в России, пилотная программа поддержки водителей в Санкт-Петербурге показала высокую эффективность и была чрезвычайно востребована: количество водителей, сотрудничающих с нами напрямую, увеличилось втрое.

Участники программы смогут воспользоваться бесплатным обслуживанием в Тинькофф Бизнесе в течение 6 месяцев.